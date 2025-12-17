Habertürk
        Ortalığı birbirine katan manevra | Son dakika haberleri

        Ortalığı birbirine katan manevra

        İstanbul Kağıthane'de manevra yapan TIR 3 araca çarpıp caddeyi birbirine kattı. TIR'ın park halindeki araçlara zarar verdiğini gören bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:23
        Kağıthane'de İzmir’den geldiği öğrenilen ve semtteki dar sokakta ilerleyen TIR caddeye dönmek istedi. Bu sırada şoför park halindeki 3 araca zarar verdi.

        DHA'nın haberine göre dakikalarca dönmek için manevra yapan şoför, trafiğin de durmasına neden oldu.

        TIR'ın park halindeki araçlara zarar verdiğini gören bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek tepki gösterdi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir’den geldiği öğrenilen TIR’ın şoförü, semtteki dar sokağa girdi. Burada ilerleyen şoför ardından caddeye bağlanmak için manevra yapmaya başladı.

        Bu sırada TIR’ın dorsesi park halinde olan araca çarptı. Vatandaşların bağırarak uyarmasına rağmen manevra yapmaya devam eden şoför, bu kez de başka bir otomobile çarparak zarar verdi. İşlek caddede uzun süre trafiğin durmasına neden olan TIR şoförü, manevra yapmayı sürdürerek park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

        "LİNÇ EDİLECEKSİN BURASI GÜLTEPE"

        Çevredeki vatandaşların kaçmaya çalıştığını düşündüğü TIR şoförü, birkaç manevra daha yaptıktan sonra durdu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, "Abi linç edileceksin birazdan, burası Gültepe, kimin arabası olduğunu bilmiyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "Bütün araçların içinden geçti delirmiş" diye konuştu. Araç sahiplerinin olay yerine gelmesi sonrası sürücülerin kendi arasında trafik kazası raporu tuttuğu öğrenildi.

