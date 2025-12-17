Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması: 15 milyon euro veren alır!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumunun belirsiz olduğunu ve bonservis bedelini getiren kulübün oyuncuyu transfer edebileceğini söyledi.

Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva ile ilgili konuşan Adalı, "Rafa Silva'nın durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon avro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim.' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı." ifadelerini kullandı.