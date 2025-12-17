Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.256,51 %-0,81
        DOLAR 42,7235 %0,06
        EURO 50,0795 %-0,21
        GRAM ALTIN 5.930,65 %0,35
        FAİZ 38,05 %-0,37
        GÜMÜŞ GRAM 90,46 %3,47
        BITCOIN 86.789,00 %-1,09
        GBP/TRY 56,9665 %-0,63
        EUR/USD 1,1715 %-0,27
        BRENT 60,14 %2,12
        ÇEYREK ALTIN 9.696,61 %0,35
        Haberler Ekonomi Turizm Antalya Los Angeles ve Dubai'yi geçti, En iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi - Turizm Haberleri

        Antalya Los Angeles ve Dubai'yi geçti, en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

        Dünyanın önde gelen bağımsız araştırma kuruluşları arasında yer alan Euromonitor'un, geçtiğimiz haftalarda açıkladığı "Dünyanın en çok turist çeken şehirleri" listesinin ardından, bu kez kalite, sürdürülebilirlik ve destinasyon yönetimini öne çıkaran "Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu" listesi yayımlandı. Uluslararası araştırma şirketi Euromonitor'un çalışmasında Antalya 5'inci sırada yer aldı. Antalya, bu listeye giren Türkiye'den ilk ve tek şehir oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesini, ardından ise “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” araştırmasını yayımladı. İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı.

        Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye’den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor.

        ÖLÇÜM 50’DEN FAZLA GÖSTERGEYE GÖRE YAPILDI

        Euromonitor’un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50’den fazla gösterge değerlendirildi. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

        REKLAM

        Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

        DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU

        Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı:

        • Orlando
        • New York
        • Mekke
        • Paris
        • Antalya
        • Medine
        • Los Angeles
        • Dubai
        • Cancun
        • Kyoto

        Listede yer alan destinasyonların büyük bölümü şehir turizmiyle öne çıkarken, Antalya resort tatil kimliğiyle ayrışan tek destinasyon olarak dikkat çekti.

        KÜRESEL TURİZMDE YÖN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

        Uzman değerlendirmelerine göre bu liste, küresel turizmdeki yön değişimini de açık biçimde ortaya koyuyor. Kontrolsüz büyümenin altyapı, çevre ve yerel yaşam üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, dengeyi koruyan ve sürdürülebilirliği önceleyen destinasyonlar öne çıkıyor.

        Bu yaklaşımda hedef; daha bilinçli turist profili, daha uzun konaklama süresi, destinasyonun doğal ve sosyal yapısının korunması, yerel halkın yaşam kalitesinin desteklenmesi olarak özetleniyor.

        'ANTALYA’YA GELEN TURİST MEMNUN AYRILIYOR'

        Antalya’nın ilk 5’e girmesinde; güçlü konaklama altyapısı, ürün çeşitliliği, modern havalimanı, gelişmiş ulaşım olanakları, aile dostu turizm hizmetleri, doğa ile uyumlu tatil anlayışı ve teknolojiye yatkınlığı etkili oldu. Değerlendirmelerde ziyaretçi deneyimi ve memnuniyetine dayalı geri bildirimlerin de belirleyici olduğu belirtiliyor.

        'TÜRKİYE TURİZMİNDE NİCELİKTEN NİTELİĞE GEÇİŞ'

        Antalya’nın bu listeye ilk kez girmesi, Türkiye turizmi açısından nicelikten niteliğe geçişin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıllarda benzer endekslerde; sürdürülebilirlik, destinasyon yönetimi ve kalite odaklı kriterlerin daha da belirleyici hale gelmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici