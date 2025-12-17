Antalya Los Angeles ve Dubai'yi geçti, en iyi 5 turizm destinasyonu arasına girdi

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Euromonitor, 2025 yılına ilişkin olarak önce “Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri” listesini, ardından ise “Dünyanın En İyi 10 Turizm Destinasyonu” araştırmasını yayımladı. İkinci liste, yalnızca turist sayısını değil, destinasyonların uzun vadeli turizm performansını ölçmesiyle öne çıktı.

Bu kapsamlı çalışmada Antalya 5’inci sırada yer aldı. Antalya, bugüne kadar bu listeye girebilen Türkiye’den ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyor.

ÖLÇÜM 50’DEN FAZLA GÖSTERGEYE GÖRE YAPILDI

Euromonitor’un Lighthouse iş birliğiyle hazırladığı araştırmada; turizm altyapısı, ekonomik ve ticari verimlilik, istihdam ve iş gücü potansiyeli, turizm politikalarının tutarlılığı, sağlık ve güvenlik koşulları, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik başlıkları altında 50’den fazla gösterge değerlendirildi. Çalışma, dünya genelinde 100 farklı turizm ve tatil destinasyonunu kapsıyor.

Araştırmanın temel amacı; destinasyonların sadece ne kadar turist çektiğini değil, turizmi ne kadar sağlıklı, dengeli ve kalıcı biçimde yönettiğini ortaya koymak.

DÜNYANIN EN İYİ 10 TURİZM DESTİNASYONU

Araştırmaya göre 2025 yılı için dünyanın en iyi 10 turizm destinasyonu şu şekilde sıralandı: