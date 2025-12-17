Dursun Özbek'ten taraftarlarına birlik çağrısı!

Galatasaray Spor Kulübü'nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray Adası'nda bir takım çalışmalar yapılacağından dolayı 22 Aralık'tan itibaren bir süre hizmet veremeyeceğini açıkladı. Hasnun Galip'teki binayla ilgili inceleme yapıldığını söyleyen Başkan Özbek, "Bu binanın faaliyete geçmesi için bir sürü proje geldi. Bunu yaparken şunu önemsedim, bu bina eski, o günün teknolojisine göre yapılmış. İstanbul, deprem bölgesi. Depremle ilgili uğrayacağı hasarların can güvenliğini tehdit ettiği konusunda endişem vardı. İlgili belediyeden incelenmesini talep ettim. Belediyenin raporu bugün elime geçti. Bize tavsiye edilen şu; 'Bu bina artık iskan edilemez. Ya güçlendirin ya da yıkın yeniden yapın' diyorlar. Bu binayı ya güçlendireceğiz ya da yıkıp yeniden yapma faaliyetine geçeceğiz. Önümüzdeki ilk genel kurulda sizlerin önüne bunu getireceğim. Bu bina bizim tarihimizi yansıtan bir bina. Ona uygun yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

YÖNETİM BİNASI, ASLANTEPE'DE OLACAK Aslantepe projesinin son durumu hakkında bilgi veren Dursun Özbek, "Aslantepe'deki yapımızın bir spor kompleksi haline gelmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış olduğumuz temaslarda onlara bir proje sunduk. Onlardan onay aldık. Basketbol salonu, voleybol salonu, salon sporlarını yapabileceğimiz salonlar, yüzme havuzu ve konaklama tesisi bulunuyor. Şu anda kulübümüzün yönetimi stadın içinde. Bütün ofislerin gözlerden ırak olması faaliyetlerimize engel teşkil ediyor. Yönetim masraflarımız en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebilirim. Bütün stadı aydınlatıyoruz, yazın soğutuyoruz, kışın ısıtıyoruz. Ayrıca güvenliği sağlamak başlı başına bir şey. Güvenlik harcamalarınız dudak uçuklatacak seviyeye geliyor. Aslantepe'deki en önemli hususlardan biri kompakt bir yönetim binasının yapılması. Projemiz hazır, zemin etütleri bitti gibi. İnşallah mart veya nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de yapacağımız projenin Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu, tesisleşmesini tamamlamış olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde altyapı için yapılacak bölüm için çalışmalara başladıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "A takımımızla ilgili kamp tesisi ve saha çalışmalarını bitirmiştik. Çok da güzel oldu. İkinci fazımız altyapının, altyapıya hitap edecek futbol sahalarının ve maç oynanması için tribünlü sahamız var. İnşaat faaliyetlerimiz için konteynerler geldi. Ona da başladık. Bu tesis çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Dursun Özbek, Mecidiyeköy projesinde ise son iki aydır hızlı bir çalışma olduğunu aktararak, nisan sonu ve mayıs ayı başında bitmesini beklediğini söyledi.

"KENDİ İMKANLARIMIZI KULLANARAK BU İŞLERİ BAŞARABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ" Galatasaray Spor Kulübü'nün kendi imkanlarıyla bu projeleri gerçekleştirdiğini belirten Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti: "Burada sizlere verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıklarımızı anlatmaktan da gurur duyuyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtiyaç duyduğunu şeylerin yapılması lazım. Galatasaray, Florya haricinde Riva da dahil, Galatasaray Spor Kulübü kendi imkanlarıyla bu işi yapmaktadır. Aslantepe'deki proje yaklaşık 200 milyon Dolar olan bir projedir. Orta vadeli bir projedir. Kemerburgaz'ı öyle yaptık. Hasnun Galip'i öyle yapacağız. Adamızı öyle yaptık. Kendi imkanlarımızı kullanarak bu işleri başarabilmek çok önemli. Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle imkanlara kavuşmuş olması ondan da önemli. Yeter ki bana ve arkadaşlarıma güvenin. Bizim cesaret aldığımız, kuvvet aldığımız tek şey sizin bize olan desteğiniz. Bu sezon başında amatör şubelerimiz için çok önemli hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İşimiz kolay değil. Her arkadaşımız elimizdeki imkanı sonuna kadar zorlayarak çalışıyor."