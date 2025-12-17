"Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Almanya'da Bütçe Komisyonu, savunmaya, önümüzdeki birkaç yıl için 50 milyar euro tahsis edilmesini onayladı.

Reuters'ın haberine göre; 21 milyar euro, 460 bin askerin üniforması ve teçhizatı için kullanılacak.

1.5 milyar euro Patriot hava savunma sisteminin güçlendirilmesine ayrılırken, 4.2 milyar euro ise Puma zırhlı muharebe aracının artırılması için tahsis edilecek.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Federal Meclis'te milletvekillerine hitap etti.

"Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna'nın kaderi ve güvenliğiyle bağlantılıdır, birbirinden ayrılamaz." diyen Merz, Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı yürütmediğini savundu.

Merz, kalıcı barışın, Ukrayna'nın veya Avrupa'nın güvenliği için "her ne pahasına olursa olsun anlayışıyla sağlanamayacağını ve sağlanmaması gerektiğini" vurgulayarak, buna Ukrayna'nın tek taraflı ve kabul edilemez toprak tavizlerine zorlanmamasının da dahil olduğuna işaret etti.

Ukrayna'nın gelecekte de Rusya'nın saldırılarına karşı etkili şekilde savunma yapabilmesinin önemine dikkati çeken Merz, "Ukrayna'nın bunun için güçlü bir ordusu ve ortaklarının sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var." dedi.

Merz, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanımı konusuna da değindi. Rusya'yı ciddi müzakerelere ikna etmek için baskıların daha da artırılması gerektiğini belirten Merz, şöyle devam etti:

"Bu aynı zamanda Rusya'ya, buradaki varlıkları bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için kullanabileceğimiz konusunda net bir mesaj vermektir. Rusya'ya bu saldırı savaşını sürdürmenin anlamsız olduğunu açıkça belirtmektir. Bu fonların kullanılması, tahminlerimize göre Ukrayna ordusunu en az 2 yıl daha finanse edecektir. Bu adımı, savaşı uzatmak için atmak istemiyoruz. Bu adımı, savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz."

"Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Merz, dünyanın yeniden düzenlenmesine seyirci kalamayacaklarını ifade ederek, "Biz, büyük güçlerin oyun topu değiliz. Kendi çıkarlarımızı ve değerlerimizi kararlılıkla savunan aktif bir aktör olarak kalmak istiyoruz ve kalmalıyız. Bu konuda kesin bir inanca sahibim. Bunu başarabiliriz." diye konuştu.