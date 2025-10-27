"Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı etki, Avrupa devletlerini güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuş, birçok ülke savunma alanında bütçelerini artıracağını ifade etmişti.

SAFE programı gibi adımlarla Avrupa'nın savunmasını takviye etme hedefi belirleyen Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gelecek tehditlere karşı gücünü artırmayı amaçlıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu kurma hedeflerini ifade etmiş, savunmaya büyük bütçeler tahsis edileceğini işaret etmişti.

Politico'nun haberine göre, Almanya;kara, deniz, hava ve siber alan olmak üzere savunmasını güçlendirmek için 377 milyar euroluk bir alım listesi hazırladı.

39 sayfa tutan listeye göre, Almanya 320 silah ve teçhizat projesini başlatmayı hedeflerken, 182 milyar euro değerindeki 160 projenin Alman şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Listeye göre, 632 Puma zırhlı muharebe aracının 2035 yılına kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

Alman hava savunması için stratejik öneme sahip olan IRIS-T hava savunma sisteminin ise listede ciddi bir paya sahip olduğu ifade edildi. Belirlenen hedefe göre; 14 IRIS-T sisteminin de envantere eklenmesi amaçlanıyor.

Almanya savunma için iletişimde önemli yere sahip olan uydulara önemli bir bütçe ayıracak. Politico'nun haberine göre, uydu sistemleri için ayrılacak bütçe 14 milyar euroyu bulacak. MERZ'İN AÇIKLAMALARI Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önceki açıklamalarında, Rusya'nın Avrupa'nın barışı için en büyük tehdit olduğunu belirtmişti. Merz ayrıca, Rusya'nın kendilerine yönelik; sabotaj, siber saldırılar ve dezenformasyon gibi hibrit saldırılar düzenlediğini ifade etmişti. Merz, Rusya tehdidini işaret ederek kararlı bir şekilde hareket ettiklerini, koordinasyonu artırdıklarını ve toplumu daha dirençli hâle getirdiklerini söylemişti. Ordunun güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Merz, Alman ordu (Bundeswehr) personelini daha güçlü ve gençler için daha çekici hâle getirmek istediklerini dile getirmişti. LAVROV: ALMANYA 4. REICH'A DÖNÜŞÜYOR TASS'ın haberine göre; Rossiiskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Almanya'yı yeniden silahlandırma çağrısında bulunduğunu ve zorunlu askerliği geri getirmeyi düşündüğünü belirtmişti.