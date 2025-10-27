Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!

Türk hakemliğinde bahis skandalının patlak vermesinin ardından kulüplerden ilk tepkiler gelmeye başladı. Kulüpler Birliği Vakfı başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer birçok kulüp üst üste açıklamalar yayımlayarak sürecin şeffaf şekilde paylaşılmasını talep etti.

İşte o açıklamalar:

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı "profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi." bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte, Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz.

Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte, her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz.

Bu çerçevede; Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını, kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet Savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini, önemle talep ediyoruz. Kulüpler Birliği olarak, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." Kamuoyuna Açıklama pic.twitter.com/4ZO94zUtOV — Kulüpler Birliği (@kulupler) October 27, 2025 BEŞİKTAŞ: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük bir dikkatle takip ettik. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğu çalışmanın çok kıymetli ve temiz futbol için bir milat olduğuna inanıyoruz. Federasyondan bahis hesabı bulunan ve hesaplarını aktif olarak kullanan hakemleri, bu hakemlerin bahis oynadığı maçları ve ne tür bahisler oynandığını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını talep ediyoruz. Beşiktaş JK olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve geriye dönük tüm haklarımızı arayacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

REKLAM Kulübümüzden Açıklama



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, sahada adaleti tesis etmekle görevli hakemlerin bahis hesaplarının olduğu ve aktif olarak bahis hesaplarını kullandıkları şeklindeki açıklamasını büyük… pic.twitter.com/ZNFsM0ucmr — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 27, 2025 FENERBAHÇE: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; futbolun adalet, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini her zaman savunduk. Bahsi geçen iddialar, yalnızca hakem camiasını değil, tüm futbol ailesini yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada kamuoyunun da bilmesi gereken en önemli husus; bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin kimler olduğunun, hangi müsabakalarda görev aldıklarının ve bu faaliyetlerin futbolun hangi alanlarını etkilediğinin şeffaf biçimde açıklanmasıdır. Türk futbolunun güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi için bu bilgilerin gizlenmeden, hiçbir tereddüte mahal bırakmadan paylaşılması şarttır. Aksi halde, futbol kamuoyundaki güven duygusunun yeniden inşa edilmesi mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Türk futbolu, artık eski alışkanlıkların gölgesinde değil; şeffaf, adil ve tertemiz bir geleceğe yürümek zorundadır."

Kamuoyuna Duyuru



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar, Türk futbolunun geleceği adına son derece ciddi ve dikkatle incelenmesi gereken iddialar içermektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

futbolun adalet,… pic.twitter.com/sSs9boS5Hw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2025 GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, kamuoyuyla paylaştığı bilgiler, Türk futbolunun uzun süredir içinde bulunduğu güven ve adalet krizinin boyutlarını açıkça gözler önüne sermiştir. Sahada adaleti sağlamakla yükümlü hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu ve aktif olarak bahis oynadıklarının tespit edilmesi, yalnızca spor ahlakına değil, Türk futbolunun temel değerlerine de ağır bir darbedir. Galatasaray Spor Kulübü olarak temiz, adil ve rekabetin sadece sahada yaşandığı bir futbol ortamı talebimizi bundan önce defalarca dile getirdik; bu konuda her zaman kararlı bir duruş sergiledik. Bugün, bu talebimizde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bugün Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu arayarak, Galatasaray Spor Kulübü’nün bu süreçte ve bundan sonrasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kendisine ilettim. Kulübümüz, temiz futbolun tesis edilmesi adına atılan her adımı sonuna kadar destekleyecektir. Sayın Hacıosmanoğlu’nun öncülüğünde yürütülen bu çalışmayı Türk futbolu adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Türk futbolunun itibarı, adaleti ve güveni her şeyin üzerindedir. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen hakemlerin isimlerini, bu kişilerin yönettiği maçları ve oynadıkları bahislerin kapsamını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk futbolunun karanlık noktalarının bir bir aydınlatıldığı, adaletin sahaya yansıdığı bir düzenin inşası için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’ten Açıklama pic.twitter.com/gINw8WsUT1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 27, 2025 TRABZONSPOR: "Türk futbolunun en temel ihtiyacı, adaletin ve güvenin yeniden tesis edilmesidir. Ancak bugün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, hakem camiasında uzun süredir dile getirdiğimiz yapısal çürümenin boyutu açıkça ortaya çıkmıştır. Son beş yılda 571 hakemin bahis oynadığı, bunlardan 371’inin aktif hesaba sahip olduğu, 152 hakemin ise hâlen aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Bu isimler arasında 7 üst klasman hakemi ve 15 üst klasman yardımcı hakeminin bulunması, skandalın boyutunu daha da çarpıcı hale getirmiştir. Bazı hakemlerin on binlerce kez futbol müsabakalarına bahis oynamış olması, Türk futbol tarihinin en karanlık tablolarından birini ortaya koymaktadır. Bu tablo, yalnızca hakemlik müessesesini değil, Türk futbolunun adalet sistemini de temelden sarsmıştır. Trabzonspor Kulübü olarak, yıllardır sahada emeğin karşılığının alınamadığını, adaletin tesis edilmesi gerektiğini konusundaki çağrımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nu bu konuda almış olduğu aksiyonu destekliyoruz. Bu süreç, Türk futbolunda adaletin yeniden inşası için tarihi bir fırsattır. Futbolun itibarı, ancak adaletin yeniden sağlanmasıyla kurtarılabilir."