Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

"Tedbirler alındı"

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.