        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Spayiç ve Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç'le telefonda görüştü. Görüşmede Türk vatandaşlarının güvenliği ve ülkedeki haklarının korunması ele alınırken, Karadağlı yetkililer bu konuda güvence verdiklerini bildirdi.

        Habertürk
        27.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:05
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bakan Fidan, görüşmelerde, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentilerini aktardı. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.

        Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

        "Tedbirler alındı"

        Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

        Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

        Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

