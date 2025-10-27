Birine iddianame birine kelepçe! İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaya yolundaki kadını darbeden sürücü hakkında, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 9 Eylül'de Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi Sezenler Sokak'ta S.Ç. yeşil ışık yandığında yaya çizgisinden yolun karşısına geçtiği sırada, Atanur Aşatır kullandığı araçla, yayanın geçtiğini görmesine rağmen yavaşlamadan sürmeye devam etti.

S.Ç, trafik kurallarına uymadan geçtiği için Aşatır'a tepki gösterdi. Müştekinin duyacağı şekilde araç içerisinden müştekiye küfrederek inen Aşatır, S.Ç'ye vurdu ve kadın yere düştü. Hastaneye kaldırılan kadının omzunda kırık meydana geldi. Bunun üzerine Aşatır, emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adli muayene raporuna yer verilen iddianamede, S.Ç'nin "sol omzunun yerinden çıktığı, aynı zamanda sol kolun üst kemiğinin omuzla birleşen kısmında birden fazla parçalı kırık meydana geldiği" belirtildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Şüphelinin trafik lambalı ve yaya çizgisi bulunan yolda trafik kurallarına uymadan ve yaya çizgisinden, yayanın geçtiğini görmesine rağmen geçişini beklemeden kullandığı aracın hızını yavaşlatmadan yoluna devam ettiği belirlenmiştir. Bu sırada kendisine tepki gösteren ve yolun karşısına geçmek için yeşil ışık yandığında yola girip yürüyen kadın müştekiye küfür ederek 'alenen hakaret' suçunu ve kullandığı aracı durdurup araçtan indikten sonra müştekiye vurarak 'kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelinin "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BAKAN YERLİKA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.