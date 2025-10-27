DURAN KADRODA, MERT HAKAN VE BARTUĞ ELMAZ YOK

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Stuttgart maçında süre alan Jhon Duran, Gaziantep kafilesine dahil edilirken, Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Gaziantep'e götürülmedi.