Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Gaziantep FK Haberleri

        Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, 10. hafta maçında son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak. Fatih Karagümrük ve Stuttgart galibiyetleriyle çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı da deplasmanda devirerek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmek istiyor. Gaziantep FK ise güçlü rakibini mağlup edip çıkışını sürdürme peşinde... Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        2

        Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı.

        9 hafta sonunda 19 puan toplayan Tedesco'nun öğrencileri, haftaya üçüncü sırada girdi.

        3

        Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise 9 maçta topladığı 17 puanla 5. sırada yer alıyor. Güneydoğu ekibi, güçlü rakibini de yenerek sükse yapmayı hedefliyor.

        4

        DURAN KADRODA, MERT HAKAN VE BARTUĞ ELMAZ YOK

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve Stuttgart maçında süre alan Jhon Duran, Gaziantep kafilesine dahil edilirken, Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı. Sarı-lacivertlilerde ayrıca, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Gaziantep'e götürülmedi.

        5

        Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

        6

        Ederson

        7

        Semedo

        8

        Skriniar

        9

        Oosterwolde

        10

        A. Brown

        11

        Edson Alvarez

        12

        İsmail Yüksek

        13

        Nene

        14

        Asensio

        15

        Kerem

        16

        En-Nesyri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!