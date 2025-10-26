Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve futbolculara tepki: Sergen Yalçın konuşmaya gitti!

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Deplasman tribününü dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün gelmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tepki gösterdi.

💥 Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerine gitti!



🎙️ @ogzhngenc: İlk olarak Orkun Kökçü takımı toplayarak tribünlere gitti. Orada kısa bir özür konuşması yapıldı. Sonrasında Sergen Yalçın tribünlere giderek taraftarlardan sabır istedi ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu… pic.twitter.com/118gCQMcCU — HT Spor (@HTSpor) October 26, 2025

Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

REKLAM

"Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNE GİTTİ

Sergen Yalçın, taraftarların çağrısı üzerine tribüne gitti açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarla konuşan Sergen Yalçın "Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz. dedi.

Tribünlerden gelen "Oyun istiyoruz hocam. Biz en kötü gününde de yanındayız senin hocam." sözlerine Sergen Yalçın "Allah razı olsun" yanıtı verdi.