        Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve futbolculara tepki: Sergen Yalçın konuşmaya gitti! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve futbolculara tepki: Sergen Yalçın konuşmaya gitti!

        Beşiktaş tribünleri, Kasımpaşa maçı sonrası takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın daha sonra tribünlere gitti ve taraftarlarla konuştu

        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 23:05 Güncelleme: 26.10.2025 - 23:05
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        Deplasman tribününü dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, son düdüğün gelmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculara tepki gösterdi.

        Maçın son dakikaları oynanırken teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" diye tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından tepkisini artırdı.

        Siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağıran Beşiktaşlı taraftarlar, "Maçtan sonra disko, otelde kumar var, şampiyonluk gitti aferin çocuklar" diye tezahürat yaptı.

        "Sergen gelecek hesap verecek" sözleriyle siyah-beyazlı ekibin teknik direktörüne seslenen Beşiktaşlı taraftarlar, "Orkun, Sergen'i buraya getir" şeklinde bir süre daha tezahürat yaptı.

        SERGEN YALÇIN TRİBÜNE GİTTİ

        Sergen Yalçın, taraftarların çağrısı üzerine tribüne gitti açıklamalarda bulundu.

        Taraftarlarla konuşan Sergen Yalçın "Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz. dedi.

        Tribünlerden gelen "Oyun istiyoruz hocam. Biz en kötü gününde de yanındayız senin hocam." sözlerine Sergen Yalçın "Allah razı olsun" yanıtı verdi.

        Öte yandan Sergen Yalçın, tribünlere "Benden isteğiniz varsa söyleyin" dedi. "İyi oyun istiyoruz" yanıtı alan Sergen Yalçın "Ben de onu istiyorum" dedi ve soyunma odasına gitti.

        Siyah-beyazlı taraftarlar gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde iyi oyun ve galibiyet için Sergen Yalçın’dan söz istedi.

        Sergen Yalçın da tüm maçlara kazanmak için çıktılarını söyledi. Yalçın, taraftara yaptığı konuşmada, “Bu tür durumlarda, işler kötü gittiği zaman konuşmak çok zor. İlk defa olmuyor bu. Yaklaşık 4, 5 senedir aynı şeyleri yaşıyoruz. Açıklama yapmak çok zor. Biz böyle olmasını istemiyorum ama sonuçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz oyuncularla beraber. Zor bir sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız” ifadelerini kullandı.

