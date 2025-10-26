Habertürk
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması | Son dakika haberleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:45
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK’nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, 'terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemidir. PKK’nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi 'terörsüz Türkiye' hedefinin yol haritasının ana başlığıdır." ifadelerini kullandı.

        Çelik, şunları söyledi: "Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı alması ve

        silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye’den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası 'terörsüz Türkiye' hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir.

        'Terörsüz Türkiye' süreci demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır. Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan 'terörsüz bölge' hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur.

        Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti. Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane 'siyasal özne'sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu.

        Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir.

        Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir. Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz.

        Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin 'devletimizin nitelikleri'ne ve 'milletimizin değerleri'ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

        Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları 'terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı Haberi Görüntüle
