Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum
Avrupa'da Türk haftası yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek, 2'de 2 yaptı.
Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 99.005
2. İtalya - 87.803
3. İspanya - 82.203
4. Almanya - 78.402
5. Fransa - 71.248
6. Hollanda - 63.700
7. Portekiz - 60.266
8. Belçika - 56.350