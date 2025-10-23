Habertürk
        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'da Türk haftası: UEFA ülke puanı güncellendi! İşte son durum

        Avrupa'da Türk haftası yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise, Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        Giriş: 23.10.2025 - 09:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:22
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i evinde 3-1 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

        2

        Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

        3

        Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek, 2'de 2 yaptı.

        4

        Temsilcilerimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        5

        1. İngiltere - 99.005

        6

        2. İtalya - 87.803

        7

        3. İspanya - 82.203

        8

        4. Almanya - 78.402

        9

        5. Fransa - 71.248

        10

        6. Hollanda - 63.700

        11

        7. Portekiz - 60.266

        12

        8. Belçika - 56.350

        13

        9. TÜRKİYE - 46.000

        14

        10. Çekya - 42.300

        15

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

