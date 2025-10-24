Fırça kılları açılmışsa, kıvrılmışsa ya da çok yumuşamışsa değişim zamanı gelmiş demektir. Ayrıca hastalık sonrası da yeni bir fırça kullanmak önemli. Çünkü grip, strep boğaz ya da COVID-19 gibi hastalıkların bakterileri fırçada yaşayabilir ve yeniden enfeksiyona yol açabilir.