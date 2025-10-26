Habertürk
        Araç farklı, plaka aynı! Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!

        Araç farklı, plaka aynı! Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!

        İstanbul Pendik'te makas atan bir otomobil, 19 yaşındaki Sibel Güngör'ün hayatını kaybettiği kazadaki araçla aynı plakalı çıktı. Otomobillerin ise farklı marka olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:50
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Pendik’te trafikte makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre görüntülerdeki plakayı inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal’da Sibel Güngör’ün (19) hayatını kaybettiği kazaya neden olan araçla aynı plakaya sahip olduğunu, ancak otomobillerin farklı marka olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Olay, dün TEM Pendik Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerledi. Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar, bir aracın kamerasına yansırken başka bir sürücü de o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

        AYNI PLAKALI FARKLI OTOMOBİL

        Görüntülerdeki aracın plakasını inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör’e çarparak ölümüne neden olan 34 AET 053 plakalı otomobille aynı plakaya sahip olduğunu belirledi. Ancak yapılan incelemede, Pendik’te makas atan araç ile Kartal’daki kazaya karışan otomobillerin farklı marka olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

