Sezer Güvenirgil'den Yunus Bülbül itirafı
Bir dönemin ünlü oyuncusu Sezer Güvenirgil, eski eşi Yunus Bülbül hakkında sert ifadeler kullandı. Güvenirgil; "Yaşattıkları, beni hasta etti" dedi
Sezer Güvenirgil, 1966'da Milliyet Gazetesi'nin Türkiye Güzeli Yarışması'nda 3'üncü seçildi. 1967'de Ses Dergisi'nin 'Kapak Yıldızı' olduktan sonra aynı yıl, kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.
Pek çok Yeşilçam filminde, Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney, Ekrem Bora, Ahmet Mekin ve Tunç Oral gibi isimlerin partnerliğini üstlendi. Aynı zamanda şarkıcı olan Güvenirgil, dönemin ünlü solistlerinden de biriydi.
1990 ve 2000'li yıllarda dizilerde boy gösteren Sezer Güvenirgil, özel hayatında yaşadığı çalkantılı günlerin ardından zamanla gözlerden uzaklaştı. Yıllardır kamera karşısına geçmeyen oyuncuyla hem sanat yolculuğunu hem de şimdiki hayatını konuştuk.
Sezer Güvenirgil, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı: Sanatkâr bir aileden geliyordum. Annem ve babam İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya'dan İstanbul'a göçmüşler. Babam Fahrettin Hilmi Güvenirgil, Türkiye'ye ilk renkli filmi getiren kişilerden biriydi. Aynı zamanda ressam, heykeltraş ve hattattı. Annem Ayşe Güvenirgil de seçkin bir modacıydı. Sosyeteden, siyasete kadar pek çok kişiye elbise tasarladı.
"HULKİ SANER ROL VERDİ"
Liseden mezun olduktan sonra Editha Oktar Bale Okulu'nda bale eğitimi aldım. Sonrasında Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. 196'da ise Milliyet Gazetesi'nin Türkiye Güzeli Yarışması'nda 3'üncü seçildikten sonra mankenlik yapmaya başladım. Bale eğitimimin olması hem mankenlikte hem de oyunculukta avantaj sağladı. Fotoromanlarda rol alırken, Hulki Saner'in 'Beş Fındıkçı Gelin' filminde rol vermesiyle sinemaya adım attım.
Zeki Müren ile rol aldığı 'Kâtip' ve Cüneyt Arkın ile aynı seti paylaştığı 'Malkoçoğlu Krallara Karşı' filmlerinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Sezer Güvenirgil; "Sinemadan iyi paralar kazandım ama günümüzde söylenen rakamlar gibi değil tabii ki..." ifadelerini kullandı.
"EROTİK FİLMLERİ REDDETTİM"
Yeşilçam'da, 1970'li yıllarda başlayan erotik film furyası nedeniyle birçok sinema oyuncusu gazino sahnelerine yönelmişti. Sezer Güvenirgil de bu isimlerden biriydi. Güvenirgil; "Sinema büyük bir krize girmişti. Masum genç kız rollerini oynarken, seks filmleri teklifleri gelmeye başladı. Sinemayı bırakmak zorunda kaldım ve maddi krize girdim. Gazino patronları Fahrettin Aslan ve Osman Kavran, tekliflerde bulundu. Ergüder Yoldaş'tan şan dersleri aldım ve sahneye çıkmaya başladım" açıklamasını yaptı.
Sezer Güvenirgil, gazinolarda sahne alırken, 1978'de 'Aşktan da Üstün' ve 'Yazık Değil mi' adında 45'likler çıkardı. 1982'de ise 'Mutluluğun Bedeli' isimli albümünü yayımladı.
1990'lı yıllardan itibaren dizilerde de rol almaya başlayan Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül ve Merve Erdoğan ile başrollerini paylaştığı 'Bücür Cadı' dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Üç kez nikâh masasına oturan Güvenirgil, son evliliğini de 'Bücür Cadı' setinde tanıştığı Yunus Bülbül ile yaptı. Ancak çift olaylı bir şekilde boşandı.
2007'de ihanet iddiasıyla yolları ayrılan çiftten Sezer Güvenirgil, Yunus Bülbül'ün neden olduğu stresli ve üzüntülü günler sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Bülbül'ün, kendisiyle barışmak istediğini söyleyen oyuncu; "Barışma teklifinde bulundu ama çok çirkin bir şekilde ayrıldım. Sadakatsizlikten tutun, her türlü çirkinliği yaşattı bana. Altüst oldu hayatım" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.
ANTALYA'DA YAŞIYOR
Antalya'da yaşamını sürdüren 76 yaşındaki Sezer Güvenirgil; "Oyunculuktan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum. Burada yazlığım var. Kızım burada birine âşık olunca onu yalnız bırakmak istemedim. Böyle olunca da sektörden uzak kalıyorsunuz. Belki de beni unutmuşlardır, onun için de teklif gelmiyor olabilir ama oyunculuğa yeniden dönmek isterim.
Sezer Güvenirgil, geçtiğimiz haftalarda Serdar Alkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Sezer Alkan'ı da evlendirdiğini de söyleyerek, sözlerini noktaladı.