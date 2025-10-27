Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelecek.
Erdoğan, Starmer'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği sonrası anlaşmaların imza törenine katılacak ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Duran, görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.