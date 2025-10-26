Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Cengiz Ünder kaydederken; lacivert-beyazlıların golü ise Claudio Winck'ten geldi. Ayrıca konuk takımda Tammy Abraham bir de penaltı kaçırdı.

