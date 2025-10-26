Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Cengiz Ünder kaydederken; lacivert-beyazlıların golü ise Claudio Winck'ten geldi. Ayrıca konuk takımda Tammy Abraham bir de penaltı kaçırdı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 5. dakikada Cengiz Ünder kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 33. dakikada Claudio Winck'le karşılık verdi. Ayrıca Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakika penaltı atışından yararlanamadı.
Bu seonucun ardından Beşiktaş 17 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puana ulaştı.
Ligin 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
RAFA SILVA 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK!
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.
Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.
Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.
Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.
KALE ERSİN'E EMANET
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.
Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.
Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.
32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.
57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.
61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.
80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.
90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.
Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Gueye)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 75 Rashica), Cerny (Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 75 Jota Silva)
Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 74 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 88 Espinoza (Kasımpaşa)