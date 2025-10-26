Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü

Houston Texas Sağlık Bilimleri Merkezi Diyabet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ralph A. DeFronzo, "Bir Ustanın İzinde: Prof. Dr. DeFronzo ile Diyabetin Geleceği" konferansında konuştu.

DİYABETLİ HASTALAR İÇİN EN İYİ TEDAVİ KONTROLÜ

Prof. Dr. Ralph A. DeFronzo da diyabetteki en büyük sorunun obezite olduğunu, obezitenin diyabeti tetiklediğini belirtti.

Diyabetli hastaların kilo düzenlemesinde dikkat etmeleri gereken hususlara dikkati çeken DeFronzo, şu değerlendirmelerde bulundu: "Diyabetli hastalara verebileceğim en önemli mesaj, kilonuzu koruyun, fit kalın, fiziksel olarak aktif olun. Eğer bunu başarabilirseniz, bu aslında diyabetli hastalar için en iyi tedavidir. Ama bunun çok zor olduğunun da farkındayım. Eğer kilo veremiyorsanız ve düzenli bir egzersiz programına uyamıyorsanız, doktorunuza gittiğinizde size çok iyi ilaçlar önerebiliriz. Bu ilaçlarla diyabetin neden olduğu sorunların üstesinden gelebilir ve diyabet hastalarında gerçekten çok iyi bir kontrol sağlayabiliriz."

Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme! Haberi Görüntüle

"HARİKA İLAÇLARIMIZ VAR AMA KALICI TEDAVİYE ULAŞMAMIZA BİRAZ DAHA ZAMAN VAR"

Tip 2 diyabet tedavisinde temel ilaçlardan birinin geliştirilmesine liderlik eden Prof. Dr. DeFronzo, erken ve etkili müdahale ile hastalığın komplikasyonlarının önlenebileceğini kaydetti.

DeFronzo, körlük, böbrek hastalıkları, kalp krizi ve felç gibi olası sonuçların önüne geçilebildiğine işaret ederek, "Keşke diyabet için kalıcı bir tedavi olsaydı. Elbette bu konuda çok çalışıyoruz. Ama bence hikayenin güzel tarafı şu, artık diyabetli hastalarımızı tedavi etmek için mükemmel ilaçlarımız var. Eğer hastalığı erken dönemde ve etkili şekilde tedavi edersek, tüm komplikasyonları önleyebiliyoruz. Örneğin körlüğü önleyebiliyoruz, böbrek hastalığını önleyebiliyoruz, kalp krizi ve felçleri önleyebiliyoruz. Harika ilaçlarımız var, çok şey öğrendik, ama sanırım kalıcı tedaviye ulaşmamıza biraz daha zaman var" ifadelerini kullandı.

Tip 2 diyabetin yalnızca insülin direnci veya beta hücre yetmezliğiyle açıklanamayacağını, "Uğursuz Sekizli" olarak tanımladığı sekiz patofizyolojik bozukluğun hastalığın temelinde yer aldığını belirten DeFronzo, bu nedenle, tedavide birden fazla bozukluğu hedefleyen çoklu ilaç kullanımının gerekliliğine işaret etti. Kötü beslenme, hareketsizlikten daha tehlikeli "EN BÜYÜK İLERLEME HASTALIĞIN ÇOK YÖNLÜ YAPISININ ANLAŞILMASI OLDU" Konferansta diyabet tedavisinde son yıllardaki gelişmelere de değinen Prof. Dr. DeFronzo, diyabetli bireylerde çok sayıda bozukluğun bulunduğunun anlaşılmasının en büyük ilerleme olduğunu belirtti. DeFronzo, "Diyabetli bir hastayı tedavi ederken, mevcut tüm bozuklukları düzeltmek için birden fazla ilacı birlikte kullanmamız gerektiğini artık biliyoruz. İyi haber şu ki artık birçok farklı kategoride çok sayıda etkili ilacımız var ve bu ilaçları birlikte nasıl kullanacağımızı öğrendik. Böylece hastalarımızı çok daha etkili bir şekilde tedavi edip uzun vadeli komplikasyonların önüne geçebiliyoruz." değerlendirmelerini yaptı. "MERAK OLMADAN BİLİMSEL KEŞİF NEREDEYSE İMKANSIZ" İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, Prof. Dr. DeFronzo'yu isminin verildiği oditoryumda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kocabıçak, bilimsel başarının sadece zekayla değil, merak ve azimle mümkün olduğuna işaret ederek, "Bilim insanlarının ya da keşif yapan insanların en büyük özelliğinin zeka olduğu düşünülür. Bir bakıma belki doğrudur, bununla beraber bu başarı için başka parametreler de var. Bunların başında da merak duygusu geliyor. Merak olmadan bilimsel keşif yapmak neredeyse imkansız. Tabii bu merakı bilimin sistemize edilmiş yollarıyla geçerek başarıya ulaştırmak mümkün. Bununla beraber dirençli ve sabırlı olmak ve bu yolda ilerleyebilmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.