        Haberler Gündem 3. Sayfa Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti! | Son dakika haberleri

        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!

        Kadın cinayetlerine insanın kanını donduran bir olay daha eklendi. İstanbul Kağıthane'de yaşanan vahşette 42 yaşındaki Nilay Kotan, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 15 el ateş edilen kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.10.2025 - 14:35
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli Silivri'de yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Çağlayan Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde, Nilay Kotan (42), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kotan'a 15 el ateş eden A.K. olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kotan, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        REKLAM

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede kimliğini belirledikleri şüpheli A.K.'yı (64), Silivri'de yakaladı.

        Daha önce iki suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

        #Son dakika haberler
