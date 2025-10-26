Habertürk
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!

        İtalyan devi Juventus, ismi birçok transfer haberlerinde geçen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı takımda tutmak için harekete geçti. Torino ekibi, genç futbolcuya yeni sözleşme teklif ederek, takımın en çok kazanan oyuncularından birisi haline getirmeyi hedefliyor.

        Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı takımda tutmak istiyor.

        COMOLLI GÖRÜŞTÜ

        La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus'ta genel direktör olarak görev yapan Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçının ardından Kenan Yıldız'ın ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

        YENİ SÖZLEŞME PLANI

        Juventus, Kenan Yıldız'ın 2029'da bitecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor.

        YENİ MAAŞI

        Kenan Yıldız, şu anda Juventus'tan yıllık 1.7 milyon euro kazanıyor. Kenan'ı takımda tutmak isteyen Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ın maaşını 5-5.5 milyon euro seviyelerine çekmeyi ve bu maaşa bonus eklemeyi düşünüyor.

        EN ÇOK KAZANANLARDAN OLACAK

        Juventus'ta takımın şu anda en fazla kazanan oyuncusu 6 milyon euro ile Jonathan David. Juventus, yeni sözleşmeyle birlikte Kenan'ı, takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu yapmayı planlıyor.

        SEZON PERFORMANSI

        Juventus'ta bu sezon 10 maçta süre bulan milli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

