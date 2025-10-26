Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Cezaevinden firar eden Gizem yakalandı

Cezaevinden firara uzanan cinayet olayı, Kağıthane’de 5 Temmuz 2021 günü meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan ile bir süredir aynı evde yaşıyordu.

TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre, olay günü saat 19.30 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Erdoğan, beylik tabancasını aldığı Yıldırım’ı kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin ardından evde polisi bekleyen Gizem Erdoğan gözaltına alındı. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan şüpheli hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında söz alan Zeynel Yıldırım’ın annesi Asiye Yıldırım, “Oğlum Gizem Erdoğan ile nişanlı değildi. Kendisi yalan söylüyor. Oğlumun kanının yerde kalmamasını istiyorum. Gözyaşlarım durmuyor. Adalet istiyorum.” dedi.

Duruşmada savunma yapan Gizem Erdoğan ise “Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun’a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan’ı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.