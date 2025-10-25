Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Eyüpspor futbolcusu Luccas Claro korkunç bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 28. dakikasında Onuachu ile ikili mücadeleye giren Claro'nun ayak bileği döndü. Brezilyalı futbolcu yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eyüpspor, Luccas Claro'nun "ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini" bildirdi.
Trendyol Süper Lig 10. hafta maçında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Maçın 28. dakikasında Eyüpspor stoperi Luccas Claro, Paul Onuachu ile girdiği iki mücadele sonucunda ayak bileği döndü.
Claro sedye ile sahadan ayrıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşları ve rakip futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Trabzsonspor taraftarı Claro'yu alkışlarla uğurladı.
EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA
Eyüpspor, Luccas Claro'nun "ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini" bildirdi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, "Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Türkiye'de ilk kez formasını giydiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra birçok spor kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı stoper için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.