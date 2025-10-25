Donald Trump: İstikrar gücü yakında hazır olacak
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Trump, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de ne zaman hazır olacağına ilişkin soruya "Yakında olacak." yanıtını verdi.
Başkanlık uçağı Air Force One'da Katar Emiri'ni ağırlayan Trump "Emir, dünyanın en harika yöneticilerinden birisi ve başbakan da benim dostum. Yaptığımız şey inanılmazdı, Orta Doğu'da barışı sağladık" diye konuştu.
ABD Başkanı, Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de ne zaman hazır olacağına dair soruya "Yakında olacak." yanıtını verirken, Katar'ın gerekmesi hâlinde barış gücü gönderebileceğini işaret etti.
Trump, İstikrar Gücü'nün hangi tarihte hazır olacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi.
HAMAS'A DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU
ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ise Hamas'ın İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmesi gerekeceğini ifade etti.
Bazı cenazelere ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Trump, bazılarının şu an teslim edilebileceğini söyledi.
ABD Başkanı "Her iki tarafa da adil davranılacağını söyledim ancak bu sorumluluklarını yerine getirmeleriyle olacak. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bunu yakından takip ediyorum." dedi.
VLADİMİR PUTİN HAKKINDA KONUŞTU
Donald Trump, Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamasında ise anlaşma olacağını bilene kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini dile getirirken "Zamanımı boşa harcamayacağım." dedi.
Donald Trump, Çin'in Rus petrolü ithalatını önemli ölçüde azalttığını belirtirken, Hindistan'ın tamamen durdurduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 petrol şirketine yönelik yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
*Fotoğraf: AA, temsilidir