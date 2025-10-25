ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkanlık uçağı Air Force One'da Katar Emiri'ni ağırlayan Trump "Emir, dünyanın en harika yöneticilerinden birisi ve başbakan da benim dostum. Yaptığımız şey inanılmazdı, Orta Doğu'da barışı sağladık" diye konuştu.

ABD Başkanı, Gazze'ye konuşlanması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de ne zaman hazır olacağına dair soruya "Yakında olacak." yanıtını verirken, Katar'ın gerekmesi hâlinde barış gücü gönderebileceğini işaret etti.

Trump, İstikrar Gücü'nün hangi tarihte hazır olacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi.

HAMAS'A DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ise Hamas'ın İsrailli esirlerin cenazelerini teslim etmesi gerekeceğini ifade etti.

Bazı cenazelere ulaşmanın zor olduğunu dile getiren Trump, bazılarının şu an teslim edilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı "Her iki tarafa da adil davranılacağını söyledim ancak bu sorumluluklarını yerine getirmeleriyle olacak. Önümüzdeki 48 saat içinde ne yapacaklarını görelim. Bunu yakından takip ediyorum." dedi.