Dilan Çiçek Deniz'den, Berna Laçin'e gönderme

Berna Laçin, rol aldığı dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Atınbilek hakkında; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunu yaptı.

Berna Laçin

Dilan Çiçek Deniz'e, Berna Laçin'in bu sözleri hakkında ne düşündüğü soruldu.

Dilan Çiçek Deniz

Atınbilek'e destek olan Deniz; "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" diyerek Laçin'e göndermede bulundu.

Hilal Altınbilek