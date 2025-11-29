Emeklilik dilekçesini 2025’te vermek avantajlı mı?

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 2025’TE Mİ 2026 YILINDA MI VERMEK AVANTAJLIDIR?

Koşulları yerine getirerek emekliliğe başvurmaya hak kazandım. 2025 yılı emeklileri 2024 yılı emeklilerine göre daha az maaş alıyorlar. Mevcut tabloya göre 2026 yılında 2025 yılına göre düşüş veya yükseliş öngörülebilir mi? Sizce 2025 yılında mı yoksa 2026 ocak ayında mı emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı? (Önder T.)

Emeklilik dilekçesinin tarihi konusundaki duyarlılık çok arttı. Dilekçeyi 2024 yılında verenlerin emekli aylığı 2025 yılında verenlere göre yüzde 30-31 oranında daha fazla oldu. Fark, aylığı düşük olanlarda yüzde 30, yüksek olanlarda yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ilk yarısından beri okurlardan dilekçeyi hangi tarihte vermek gerektiği konusunda sürekli sorular geldi. Temmuz ayında verdiğim cevapta, şimdilik 2025 yılında verenler açısından 2025 yılında dilekçe vermenin avantajlı göründüğünü ancak Merkez Bankasının enflasyon tahmininin tutmama ihtimalinin yüksek olduğunu, enflasyon tahminin üzerine çıktıkça aradaki farkın kapanacağını söylemiştim. Nitekim Merkez Bankası son enflasyon raporunda daha önce orta noktası yüzde 24 olmak üzere yüzde 19-29 aralığı olarak belirlediği yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına revize etti.

Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2025 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) tahmini yüzde 4’ten yüzde 3,3’e indirildi.

Dilekçeyi 31 Aralık 2025 tarihine kadar verenler, ocak ayında yüzde 15,75, temmuz ayında yüzde 16,67 oranındaki emekli aylığı zamlarından faydalanacak. Bunun toplamı yüzde 35,04 ediyor.

Dilekçeyi 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren verenler 2025 yılında emekli aylıklarına yapılan bu zamdan faydalanamayacaklar. Onun yerine enflasyon yüzde 31, GSYH yüzde 3,3 çıkarsa yüzde 32 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Enflasyon yüzde 33, GSYH yüzde 3,3 olursa bu durumda yüzde 34 oranındaki güncelleme katsayısı uygulanacak. Aradaki fark 1 puana düşecek. Emeklilik dilekçesini 2025 yılında verenler ile 2026’da verenler arasındaki fark neredeyse kapandığına göre, dilekçe tarihine karar verirken diğer faktörlere de bakmak gerekir. Bunların başında ise kıdem tazminatı tavanı geliyor. Halen kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL olarak uygulanıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 çıkarsa, ocak ayında kıdem tazminatı tavanı 64.978 TL’ye ulaşacak. Brüt ücreti 54 bin liradan yüksek olan bir kişinin son iş yerindeki çalışma süresi de yüksek ise dilekçeyi aralık ayı yerine ocak ayında vermesi daha avantajlı olur. Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan bir kişinin son iş yerindeki çalışması on yıl ise dilekçeyi 31 Aralık tarihine kadar verdiğinde alacağı kıdem tazminatı 539,190 TL olur iken, dilekçeyi 1 Ocak’ta verdiğinde alacağı kıdem tazminatı tavanı 649.780 TL’ye yükselir.

REKLAM Emeklilik dilekçesine karar verirken bu yıl kıdem tazminatı tavanını da dikkate alarak karar vermenizde fayda vardır. EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIKTAN SONRA AYLIĞI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK AVANTAJLI MI? Şu an itibarıyla emeklilik hakkımı elde etmiş bulunuyorum. İş yerim emekli olduktan sonra aynı haklarla çalışmamı kabul etti. 2025 yılında yaşı tamamlayamadığım için emekli olamadım. Emekli aylığımda düşüş oldu. Bu sene de emekli olmasam tahminen yüzde 10’a yakın bir düşüş olacak. Brüt maaşım yüksekten yatmaktadır. Her ay emekli aylığıma ortalama 450 TL civarı bir artış gelmektedir. Emekli olup aynı haklarla çalışmak mı yoksa emekli olmayıp 3-4 yıl beklemek mi mantıklıdır? (Yaşar A.) Bu sene emekli olmazsanız aylığınızda düşüş olmayacağını yukarıda anlattım. Ama brüt ücretiniz yüksek olduğu için emekli aylığını artırmak amacıyla çalışmaya devam etmek istiyorsanız hesabınızı yapıp öyle karar vermelisiniz. Diyelim ki şu an emekli olsanız başlanacak aylığınız 50.000 TL. Çalışmaya devam ettiğinizde emekli aylığınızın her yıl yaklaşık 5.000 TL artacağını varsayalım. Beş yıl çalışmaya devam ettiğinizde emekli aylığınızdaki artış bugünkü para ile 25.000 lira olacak. REKLAM Buna karşılık beş yıl boyunca emekli aylığını almadığınız için yılda 600 bin liradan 5 yılda 3 milyon lira tutarındaki paradan vazgeçeceksiniz. Söz konusu 3 milyon liralık kaybı emekli aylığında elde edeceğiniz 25 bin liralık artışla 120 ayda, yani 10 yılda telafi edeceksiniz. Yaşınız genç ise on yıllık süre göze alınabilir, çünkü ömrünüzün kalan kısmında 50.000 TL yerine 75.000 TL aylık alacaksınız. Ancak, yaşınız 60 ise on yıllık telafi süresi uzun gelebilir.