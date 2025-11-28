NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, ABD basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

New York Times'ın konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede, ikilinin bir araya gelme ihtimali ele alındı ancak bu konuda henüz net bir karara varılmadı.

NYT'nin haberine göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yer aldı. Görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığının Cartel del Los Soles isimli grubu yabancı terör örgütü olarak ilan etmesinden önce gerçekleşti.

ABD yönetimi, Maduro'yu da grupla ilişkilendirmişti.

VENEZUELA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedilmişti. MADURO'DAN "HAZIR OLUN" TALİMATI Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi. Ulusal basındaki habere göre Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi. Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti. Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezuela’nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi. Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela’da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.