Gençlerin yüzde 70'i altın alıyor, kriptonun yüzüne bakmıyor

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, 18-26 yaş arası gençlerin finansal hizmetlerin ötesine geçen, daha bütüncül ve hayatlarına değer katan çözümler talep ettiğini belirterek bankanın gençlere yönelik dört eksenli yeni stratejisini duyurdu. Basın mensupları ile bir araya gelen Kezik, 3 binin üzerinde genç ile yapılan araştırmada gençlerin bankacılığı uzak, soğuk ve itici bulduklarını belirtti. Kezik'in açıkladığı araştırmaya göre gençlerin yüzde 70'i altın yüzde 30'u döviz ve yüzde 25'i mevduat gibi TL varlıklara yatırım yapıyor. Hisse senedine yatırım yapan gençlerin oranı yüzde 3'te kripto yatırımı yapanların oranının ise yüzde 6 civarında.

BANKADAN BAŞKA AVANTAJLAR İSTİYOR

Türkiye'de 18-26 yaş arasında 11 milyon genç olduğunu bunlardan 6 milyonunun bankacılık ilişkisi olduğunu ifade eden Kezik, gençlerin 5 milyon kadarının Garanti BBVA müşterisi olduğunu açıkladı. Garanti BBVA'nın paylaştığı verilere göre gençlerin yüzde 95'inin bir banka hesabı bulunuyor ancak aktif kullanıcı oranı yarıdan az. Mobil bankacılık, açık ara en çok kullanılan kanal olarak öne çıkıyor. Gençlerin % 84'ü genç bankacılık işlemlerini cep telefonundan gerçekleştiriyor.

Araştırmalar, gençlerin yalnızca finansal çözümler değil; teknoloji, sosyalleşme, duygusal destek, kariyer ve yaşam tarzına uygun avantajlar sunan kurumlara yöneldiğini ortaya koyuyor. Kezik'in verdiği bilgilere göre gençler özellikle, tamamen mobil tabanlı hizmetler, ücretsiz ve komisyonsuz bankacılık, günlük harcama kategorilerinde avantajlar, bütçeleme ve birikim konusunda rehberlik, anı yaşama ve deneyim odaklı bir hayat felsefesine uygun fırsatlar talep ediyor. GARANTİ 4 ANA NOKTADA DESTEK VERİYOR Kezik, bankanın gençlik bankacılığı stratejisinin 4 başlık altında toplandığını belirterek bunların, finansal, sosyal ve duygusal boyutar ile kariyer desteği, son olarak girişimcilik ve start-up ekosistemi destekleri olduğunu ifade etti. Banka yaklaşık 3 bin 500 gencin katıldığı destek için şimdiye kadar yapay zeka, girişimcilik ve siber güvenlik eğitimleri düzenledi. Garanti BBVA'nın araştırmalarına göre gençler dijital kanallara güven duyuyor ancak bu güveni destekleyecek içerik ve rehberliğe ihtiyaçları oluyor. Kezik, "Gençlere Özel Alan" adını taşıyan mobil uygulama bölümü ile gençlere avantajlı bankacılık ürünleri, kampanyalar ve finansal rehberlik sunduklarını anlattı.

YÜZDE 25 İNDİRİM Gençlerin özellikle kendilerine özel geliştirilen ürünleri tercih ettiğini, restoranlarda ortak hesap ödenmesi için bankanın çözümler üretmesini istediklerini ve yiyecek, içecek ile giyim alışverişinde özel avantajlar talep ettiklerini söyleyen Kezik, bankanın gençlik bankacılığına katkılarını şu ana başlıklarda özetledi: -Sadece bankacılık hizmetleri değil; kültür-sanat, kariyer, eğitim, avantajlar ve markalarla iş birlikleri burada. Çünkü gençler için finansal dünya artık sadece birikim değil bir yaşam deneyimi. -Her ay yenilenen özel kampanyalar, indirimli ürün ve hizmet fırsatlarıyla onlara ekonomik anlamda katkı sağlıyoruz. -Gençlerin finansal yol arkadaşıyız. Gelir-gider takibi, bütçe planı, finansal ipuçları ve hedeflerle gençlere gerçek bir farkındalık deneyimi sunuyoruz. -Sıklıkla tercih ettikleri markalarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde alışverişlerinde avantajlı koşullar sunuyoruz. -Yeni finansal fırsatlar, cazip oranlar ve gençlere özel avantajlarla Garanti BBVA'da gençler için her zaman artı bir değer, finansal ihtiyaçlarına çözümler yaratıyoruz.