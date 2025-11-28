Habertürk
Habertürk
        Asena Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın konuştu

        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu

        Evrim Akın, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin iddialarının ardından basın toplantısı düzenlendi. Gözyaşlarına boğulan oyuncu; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 18:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:36
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları, magazin gündemini sarsmıştı.

        Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü. Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Evrim Akın, yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenledi. Evrim Akın; "Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede, kime ne yaptım, iyilikten başka... Ben kimsenin eşinden telefon falan istemedim. Bunların ispatları zaten sosyal medya yazışmalarında var. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. Hele bunu bir çocuğu hiç yapmam, bir başkasına da yaptırmam. Onların zaten kendi özel odaları vardı anneleriyle oturduğu. Sette sigara içmek de yasaktır. Eğer Asena'ya kötülük yapmak istesem, menajerimden destek olmasını neden isteyeyim. Madem bu kadar kötüyüm, neden benimle programlara çıktı? Bana sosyal medyadan 'Seni seviyorum' ile başlayan 'Bu kıyafetleri giyiyorum Evrim abla nasıl' diye mesajlar attı. Neden annesiyle doğum günlerimi kutladılar?" ifadelerini kullandı.

        Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile ilişkisi hakkında da konuşan Evrim Akın; "2008'de boşanmış. 2011'de kendisi bana X üzerinden mesaj atmış. İlk defa numarasını 2012'de veriyor. 2020 - 2021 yıllarında kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ben şoka girdim. 6 ay sonra buluştuk, anlattı duygularını ve 3 yıldır birlikteyiz. Aradan kaç yıl geçmiş... Kimsenin yuvasını yıkmadım. O dönemlerde benim de bir ilişkim vardı" diye konuştu.

        Güray Keskinci
        Güray Keskinci
        #Evrim Akın
        #Asena Keskinci
