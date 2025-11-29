Habertürk
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 00:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 00:08
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan, İstanbul'da "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Karahan, "Dezenflasyon devam ediyor ancak daha yavaş bir hızda." görüşünü paylaştı.

        Geçici faktörlerin azalmasının beklendiğini bildiren Karahan, olumsuz hava koşullarının gıda fiyatlarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

        Karahan, giyim grubundaki enflasyonun güçlü mevsimsel etkiler gösterdiğini vurguladı.

        Kira enflasyonunda yavaşlamanın devam ettiğini söyleyen Karahan, "Temel enflasyon göstergeleri, enflasyonun düşüş sürecinde bir yavaşlama olduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

        Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak hala yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Karahan, anket katılımcıları arasındaki görüş farklılığının azaldığına dikkati çekti.

        PİYASA KATILIMCILARI ARASINDA KARAMSAR EĞİLİM AZALDI

        Karahan, piyasa katılımcıları arasında karamsar eğilimin azaldığını kaydetti.

        Firmaların fiyatlama davranışlarının iyileştiğini aktaran Karahan, sanayi üretiminin biraz gerilediğini, buna karşın hizmetler üretiminin üçüncü çeyrekte yatay seyrettiğini belirtti.

        Karahan, anket verilerinin ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı doğruladığını söyledi. Perakende satışlar ve kart harcamalarının devam eden tüketim yavaşlamasını takip ettiğini dile getiren Karahan, "Bileşik işgücü piyasası koşulları endeksi, işgücü piyasasındaki sıkışıklığın azaldığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

        TCMB Başkanı, geriye dönük endekslemeye sahip kalemlerin manşet enflasyonu aşağı çektiğini ancak temel aşağı yönlü eğilimin bozulmadan devam ettiğini kaydetti.

        Piyasa katılımcılarının enflasyondaki aşağı ve yukarı yönlü sürprizlere simetrik biçimde tepki verdiğini aktaran Karahan, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Genel talep göstergeleri, dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Para Politikası Kurulu, politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

        Karahan, atılacak adımların büyüklüğünün enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde gözden geçirileceğini belirterek, "Enflasyon görünümünde ara hedeflerden önemli sapma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." şeklinde konuştu.

