Karadeniz'de tankerde patlama! Gemideki 25 gemici tahliye edildi

Karadeniz’de, Kandıra açıklarında kıyıdan yaklaşık 28 mil mesafede seyreden Gambiya bandralı Karios adlı bir tankerin makine dairesinde patlama meydana geldi.

İlk değerlendirmelere göre patlamanın geminin mayına çarpması sonucu gerçekleşmiş olabileceği belirtilirken, geminin batma tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bölgeye arama-kurtarma ve destek ekipleri sevk edilirken, gemideki 25 personelin tahliye edildiği öğrenildi.

Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizciler çalışmaların ardından gemiden tahliye edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 25 DENİZCİ TAHLİYE EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "Mısır’dan Rusya’ya seyir halindeyken (İstanbul Türkeli Feneri’ne 52 mil mesafede) Karadeniz’de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli ve içinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır." ifadelerine yer verildi.