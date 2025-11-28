Habertürk
        Mine Koşan'dan, Çağla Şıkel'e sert gönderme: Çağla, tostunu yesin- Magazin haberleri

        Mine Koşan'dan, Çağla Şıkel’e sert gönderme: Çağla, tostunu yesin

        Çağla Şıkel, başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden kovulan Mine Koşan hakkında dün açıklamalarda bulunmuştu. Şıkel, iddia edildiği gibi Koşan'ın kovulmasında kendisinin parmağı olmadığını dile getirdi. Mine Koşan ise müzikalden kovulmasında Çağla Şıkel'in parmağı olduğunu yineleyerek ünlü mankenin yıllar önce sansasyonel 'Tost' olayına göndermede bulunarak; "Çağla tostunu yesin, ben de işime bakayım" açıklamasında bulundu

        Giriş: 28.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 19:01
        "Çağla tostunu yesin"
        Mine Koşan, kuliste çok sigara içtiği gerekçesiyle rol arkadaşı Çağla Şıkel'in şikâyeti üzerine 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin kadrosundan çıkarıldığını açıklamıştı.

        Telefonla kovuldu
        Mine Koşan; "Siz benim meslek hayatımı yok edemezsiniz! Beni ucuzlatmaya çalışıyorsunuz" sözleriyle sert tepki göstererek dava açacağını dile getirmişti.

        "BENİM HİÇ SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

        Çağla Şıkel, bu konuda uzun süre sessiz kaldıktan sonra dün yaptığı açıklamada; "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki... Üzüldüyse, kırıldıysa herhangi biri tarafından ki benim hiç saygısızlığım olmadı. Hiçbir büyüğüme de olamaz. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli. Mesaj attım kendisine. Geri dönüş olmadı; müsait değildi diye düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

        "Hiçbir saygısızlığım olmadı"
        "TOSTUNU YESİN"

        Anlaşılan o ki Mine Koşan, Çağla Şıkel'in açıklamalarına itibar etmedi. Zira Koşan, katıldığı bir etkinlikte Şıkel’in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi; "Çağla tostunu yesin bence, ben de işime bakayım."

        Mine Koşan’ın bu çıkışı, Çağla Şıkel’in 2002'de manken Şenol İpek’e gönderdiği; "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajına gönderme olarak yorumlandı.

        "TOSTUMU YEDİM BEKLİYORUM" OLAYI NEDİR?

        O dönem manken Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek, Çağla Şıkel ile birlikte Kıbrıs’ta düzenlenen 'Yılın Mankenleri' ödül töreni için aynı otelde bulunuyordu. Şıkel, İpek'e; "Tostumu yedim, bekliyorum" şeklinde bir mesaj attı. Bu mesaj, o yıllarda büyük bir sansasyonel yarattı.

        Şenol İpek, yıllar sonra bu olayı katıldığı bir televizyon programında tüm detaylarıyla şöyle anlattı: Odaya gitme, odaya davet etme gibi bir şey yok. Hep beraber Kıbrıs’a 'Yılın Mankeni' ödüllerini almaya gitmiştik. Aşağıda bekliyorduk, onlar üst taraftaydı. "Geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Ben tostumu yiyip odaya döneceğim…" gibi bir mesaj. Olay bu... Ondan sonra orada başka bir gerginlik oluyor, bununla birleşiyor. Zaten 45 gün sonra ortaya çıkıyor. 1 - 2 gün sonra olan bir şey değil.

