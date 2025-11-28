Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oğulları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile eski eşi Emre Altuğ'un konserine giden Çağla Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başrolünde yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin çok iyi gittiğini söyleyen Çağla Şıkel, sahnede olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. Şıkel; "Müjdat hoca inanılmaz bir ekibi bir araya getirmiş. Rüya gibi bir şey... Seyirciyle aramızda inanılmaz bir enerji oluyor. Üç - dört saat sahnede kalıyoruz, indiğimde eve gidip mutluluktan tavana bakıyorum" dedi.

Uzay Altuğ, Kuzey Altuğ ve Çağla Şıkel

"HİÇBİR YARIŞIN İÇİNDE OLMADIM"

Rekabet duygusundan uzak yaşadığını söyleyen Çağla Şıkel, büyük hedefler peşinde koşmadığını da vurgulayarak; "Hiçbir yarışın içinde olmadım. Kendimle bile yarışmıyorum bazen. Evren, benim için çok daha güzel hayaller kuruyor. Müzikalde oynamak gibi bir hayalim yoktu, Müjdat hoca teklif edince nasıl 'Evet' dediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılan Mine Koşan hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.