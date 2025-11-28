Çağla Şıkel'den Mine Koşan açıklaması
Çağla Şıkel, başrolünde olduğu '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden ayrılan Mine Koşan hakkında ilk kez konuştu; "Hiçbir saygısızlığım olmadı"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oğulları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile eski eşi Emre Altuğ'un konserine giden Çağla Şıkel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başrolünde yer aldığı 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinin çok iyi gittiğini söyleyen Çağla Şıkel, sahnede olmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. Şıkel; "Müjdat hoca inanılmaz bir ekibi bir araya getirmiş. Rüya gibi bir şey... Seyirciyle aramızda inanılmaz bir enerji oluyor. Üç - dört saat sahnede kalıyoruz, indiğimde eve gidip mutluluktan tavana bakıyorum" dedi.Uzay Altuğ, Kuzey Altuğ ve Çağla Şıkel
"HİÇBİR YARIŞIN İÇİNDE OLMADIM"
Rekabet duygusundan uzak yaşadığını söyleyen Çağla Şıkel, büyük hedefler peşinde koşmadığını da vurgulayarak; "Hiçbir yarışın içinde olmadım. Kendimle bile yarışmıyorum bazen. Evren, benim için çok daha güzel hayaller kuruyor. Müzikalde oynamak gibi bir hayalim yoktu, Müjdat hoca teklif edince nasıl 'Evet' dediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılan Mine Koşan hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.
"SAYGISIZLIĞIM OLMADI"
Çağla Şıkel; "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki... Üzüldüyse, kırıldıysa herhangi biri tarafından ki benim hiç saygısızlığım olmadı. Hiçbir büyüğüme de olamaz. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli" dedi.
"MESAJ ATTIM GERİ DÖNÜŞ OLMADI"
Çağla Şıkel, "Ayrıldıktan sonra kendisiyle iletişime geçtiniz mi?" şeklindeki soruya ise "Tabii, mesaj attım kendisine. Geri dönüş olmadı müsait değildi diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
2025'in kendisi ve çocukları için çok verimli geçtiğini belirten Çağla Şıkel, su sporlarının hayatlarına girdiğini söyleyerek; "Onları dışarıdan izlemek yerine birlikte aktivite yapıyorum. Buraya da gölden geliyoruz, saçlarımız hâlâ ıslak. Harika bir şey, çok sevdik" dedi.