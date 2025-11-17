Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mine Koşan'dan 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikaline dava - Magazin haberleri

        Mine Koşan'dan 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikaline dava

        Mine Koşan, 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefonla çıkarıldığını söyledi. Koşan'ın avukatı Halil Çelik, dava açtıklarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 08:51 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Telefonla kovuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen yönetiminde, kadroda yer aldığı, Çağla Şıkel'in başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefon aracılığıyla kovulduğunu açıkladı.

        Mine Koşan ve Çağla Şıkel
        Mine Koşan ve Çağla Şıkel

        Mine Koşan'ın avukatı Halil Çelik tarafından yapılan açıklamada; "Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında her hafta iki kez sahnelenen 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinde düzenli olarak sahne almış, tüm oyunlarda yerini alarak görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Buna rağmen, yapımcı tarafından kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmeden, yalnızca bir telefonla müzikal kadrosundan çıkarıldığı bildirilmiştir. Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır. Mine Koşan, yıllardır sanat dünyasına emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır. Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mine Koşan
        #yedi kocalı hürmüz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda