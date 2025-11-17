Mine Koşan'dan 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikaline dava

Şarkıcı Mine Koşan, Müjdat Gezen yönetiminde, kadroda yer aldığı, Çağla Şıkel'in başrolünde olduğu 'Yedi Kocalı Hürmüz' adlı müzikalden hiçbir gerekçe gösterilmeden telefon aracılığıyla kovulduğunu açıkladı.

Mine Koşan ve Çağla Şıkel

Mine Koşan'ın avukatı Halil Çelik tarafından yapılan açıklamada; "Ünlü sanatçı Mine Koşan, 22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında her hafta iki kez sahnelenen 'Yedi Kocalı Hürmüz' müzikalinde düzenli olarak sahne almış, tüm oyunlarda yerini alarak görevini eksiksiz yerine getirmiştir. Buna rağmen, yapımcı tarafından kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmeden, yalnızca bir telefonla müzikal kadrosundan çıkarıldığı bildirilmiştir. Bu ani ve gerekçesiz karar, hem şaşkınlık yaratmış hem de sürecin kamuoyuyla doğru şekilde paylaşılmasını zorunlu kılmıştır. Mine Koşan, yıllardır sanat dünyasına emek veren, profesyonelliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Bu nedenle yaşanan durumun tüm gerçekliğiyle bilinmesi adına bu bilgilendirme yapılmaktadır. Sanatçının uğradığı mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.