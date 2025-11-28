Habertürk
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Osimhen müjdesi

        Fenerbahçe ile pazartesi günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Victor Osimhen'den müjde geldi. Nijeryalı golcü, son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:35
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, Nijeryalı golcü Victor Osimhen de idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

        2

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        3

        Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.

        4

        Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürürken, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı.

        5

        Sarı-kırmızılılarda diğer sakat oyuncular Singo ve Jakobs ise günü tedaviyle geçirdi.

        6

        Galatasaray, 29 Kasım Cumartesi saat 11.15’te yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

