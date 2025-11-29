Habertürk
        Hava durumu İstanbul: 8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 4 bölgemizde sağanak bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde yağışın kuvvetli olacağı belirtildi ve 8 kent için 'turuncu' ile 'sarı' alarm verildi. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 29.11.2025 - 07:08 Güncelleme: 29.11.2025 - 07:08
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        8 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından Muğla için 'turuncu', İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.

        EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

        Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

        ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
