        Airbus'ta yazılım krizi! 6 bin uçak etkilenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Airbus'ta yazılım krizi! 6 bin uçak etkilenecek

        Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yoğun güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 uçaklarının önemli bir kısmında acil yazılım güncellemesi gerektiğini bildirdi. Dünya genelinde 6 bin Airbus uçağının yaşanan durumdan etkilendiği tahmin ediliyor. Yaşanan kriz, havayolu şirketlerini de alarm durumuna geçirdi. Söz konusu uçaklar ile ilgili bildirimlerin takip edildiğini kaydeden havayolu şirketleri, olası uçuş iptal ve gecikmeleri için ise yolcuların bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 11:49 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:49
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Avrupa merkezli havacılık şirketi Airbus'ın binlerce uçağı ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlaması gözleri havacılık sektörüne çevirdi.

        Şirketin en yaygın kullanılan yolcu uçaklarından biri olan A320'lerin bilgisayar sisteminin güneşten gelen parazitlere karşı savunmasız olabileceği açıklandı.

        Airbus'tan yapılan açıklamada, binlerce uçağa acil yazılım güncellemeleri yapılması gerektiği ve bu kapsamda uçuşların aksayabileceği kaydedildi.

        Airbus’tan kritik güvenlik bildirimi! THY İletişim Başkanı'ndan açıklama
        Airbus’tan kritik güvenlik bildirimi! THY İletişim Başkanı'ndan açıklama

        Airbus'ın, çoğunluğu A320 modeli olmak üzere 6 binden fazla uçağının söz konusu yazılım probleminden etkilendiği tahmin ediliyor.

        Airbus'ın yayınladığı güvenlik uyarısı sonrası, havayolu şirketlerinden de peş peşe açıklamalar gecikmedi.

        Türkiye'de THY, AJet ve Pegasus gibi firmalardan yapılan açıklamalarda, söz konusu uçaklar ile ilgili bildirimlerin takip edildiği vurgulandı. Havayolu şirketleri, olası uçuş iptal ve gecikmeleri için ise yolcuların bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

        MEKSİKA-ABD SEFERİNDE ORTAYA ÇIKTI

        Airbus'ta yaşanan sorunun, Ekim ayında Meksika'dan ABD'ye giden bir JetBlue uçağının 'ani bir irtifa düşüşü' yaşamasının ardından keşfedildiği belirtiliyor.

        BBC'nin haberine göre, yaşanan olaya, uçağın yüksekliğini kontrol eden bir bilgisayardaki verileri bozan yoğun güneş radyasyonunun neden olduğu düşünülüyor.

        A320 ailesi uçaklara sahip dünyanın 10 büyük operatöründen dördü American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue ve United Airlines olmak üzere ABD'de yer alıyor.

        American Airlines, söz konusu yazılım sorunun ardından yaptığı açıklamada, 340 uçağının olaydan etkilendiğini bildirdi.

        Reuters'ın haberine göre ise, All Nippon Airways (ANA), geri çağırma nedeniyle uçaklarını yere indirmek zorunda kalmasının ardından Cumartesi günü 65 uçuşunu iptal etti.

        Air New Zealand da, uçaklarına gerekli yazılım güncellemelerini yapmadan bugün "mümkün olan yerlerde" A320 seferlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

        Air India, Jetstar ve Wizz gibi havayolu şirketlerinin de Airbus'ın yazılım sorunundan etkilendiği belirtiliyor.

        Öte yandan, Airbus'ın yazılım sorunu, ABD'nin en yoğun tatil dönemlerinden biri olan Şükran Günü'ne denk geldi.

        Federal Havacılık İdaresi (FDA), bu yılki seyahat döneminin son 15 yılın en yoğun dönemi olmasının beklendiğini açıklamıştı.

        DAHAZ AZ YAKIT İLE DAHA UZUN MESAFE GİDEBİLİYOR

        Airbus, A320 uçaklarını "dünya genelindeki havayollarının tercih ettiği uçak ailesi" olarak tanımlıyor.

        Bu uçaklar 8 bin 700 km menzile kadar uçabiliyor ve 120 ila 244 koltuk kapasitesine sahip olarak hizmet veriyor.

        A320 ayrıca yüzde 50 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçuyor ve Airbus, 2030 yılına kadar bu yakıtın yüzde 100'ünü kullanmayı hedefliyor.

        Uçaklar, iki gelişmiş turbofan motor seçeneğiyle geliyor; bu da önceki nesil uçaklara kıyasla yüzde 20 yakıt tüketimi azaltımı anlamına geliyor.

