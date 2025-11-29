Airbus'ta yazılım krizi! 6 bin uçak etkilenecek

Avrupa merkezli havacılık şirketi Airbus'ın binlerce uçağı ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlaması gözleri havacılık sektörüne çevirdi.

Şirketin en yaygın kullanılan yolcu uçaklarından biri olan A320'lerin bilgisayar sisteminin güneşten gelen parazitlere karşı savunmasız olabileceği açıklandı.

Airbus'tan yapılan açıklamada, binlerce uçağa acil yazılım güncellemeleri yapılması gerektiği ve bu kapsamda uçuşların aksayabileceği kaydedildi.

Airbus'ın, çoğunluğu A320 modeli olmak üzere 6 binden fazla uçağının söz konusu yazılım probleminden etkilendiği tahmin ediliyor.

Airbus'ın yayınladığı güvenlik uyarısı sonrası, havayolu şirketlerinden de peş peşe açıklamalar gecikmedi.

Türkiye'de THY, AJet ve Pegasus gibi firmalardan yapılan açıklamalarda, söz konusu uçaklar ile ilgili bildirimlerin takip edildiği vurgulandı. Havayolu şirketleri, olası uçuş iptal ve gecikmeleri için ise yolcuların bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

MEKSİKA-ABD SEFERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Airbus'ta yaşanan sorunun, Ekim ayında Meksika'dan ABD'ye giden bir JetBlue uçağının 'ani bir irtifa düşüşü' yaşamasının ardından keşfedildiği belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, yaşanan olaya, uçağın yüksekliğini kontrol eden bir bilgisayardaki verileri bozan yoğun güneş radyasyonunun neden olduğu düşünülüyor. A320 ailesi uçaklara sahip dünyanın 10 büyük operatöründen dördü American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue ve United Airlines olmak üzere ABD'de yer alıyor. American Airlines, söz konusu yazılım sorunun ardından yaptığı açıklamada, 340 uçağının olaydan etkilendiğini bildirdi. Reuters'ın haberine göre ise, All Nippon Airways (ANA), geri çağırma nedeniyle uçaklarını yere indirmek zorunda kalmasının ardından Cumartesi günü 65 uçuşunu iptal etti. Air New Zealand da, uçaklarına gerekli yazılım güncellemelerini yapmadan bugün "mümkün olan yerlerde" A320 seferlerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Air India, Jetstar ve Wizz gibi havayolu şirketlerinin de Airbus'ın yazılım sorunundan etkilendiği belirtiliyor. Öte yandan, Airbus'ın yazılım sorunu, ABD'nin en yoğun tatil dönemlerinden biri olan Şükran Günü'ne denk geldi.