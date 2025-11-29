Habertürk
        Dilruba Elif Çetin'in katili Burak İnci cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!

        Balıkesir'de, kız arkadaşı 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 kez bıçaklayarak öldüren 26 yaşındaki Burak İnci, ilk duruşmadaki savunmasında, "Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım" dedi. Duruşmada tanıklar da dinlenirken; savcı, ilk duruşmada mütalaasını vererek İnci'nin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:16
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

        Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darp edilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

        GENÇ KADININ EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti.

        EKMEK BIÇAĞIYLA 4 KEZ BIÇAKLADI

        Birlikte alkol alan Çetin ile İnce arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 defa bıçakladı.

        DİLRUBA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

        OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Burak İnci'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İnci, Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi.

        KATLETTİĞİ KADINI SUÇLADI

        Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten tutuklu sanık, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkemede söz alan Dilruba Elif Çetin'in ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın yaptığı savunma ile 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak istediğini belirtti. Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma sonrası esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, olay akşamı maktulle birlikte yemek yiyen Burak İnci'nin, Dilruba Elif Çetin'i mutfakta bulunan bıçak ile sırtından 4 kez bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.

        "AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTENDİ

        Savcı, sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan hakkında hiçbir indirim yapılmadan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Diğer yandan mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        #Dilruba Elif Çetin
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
