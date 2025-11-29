Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu.

Çetin, 4 Mayıs'ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darp edilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

DHA'daki habere göre Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti.

Birlikte alkol alan Çetin ile İnce arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 defa bıçakladı.

Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanırken, Dilruba Elif Çetin Antalya'da toprağa verildi.

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Burak İnci'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İnci, Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi.

KATLETTİĞİ KADINI SUÇLADI

Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten tutuklu sanık, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkemede söz alan Dilruba Elif Çetin'in ailesinin avukatı Beyza Yaşar, sanığın yaptığı savunma ile 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmak istediğini belirtti. Tanıkların dinlenmesiyle devam eden duruşma sonrası esas hakkında mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, olay akşamı maktulle birlikte yemek yiyen Burak İnci'nin, Dilruba Elif Çetin'i mutfakta bulunan bıçak ile sırtından 4 kez bıçaklayarak öldürdüğünü belirtti.