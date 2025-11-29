Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde olay, 25 Kasım’da Reşadiye Caddesi’ndeki Yılmaz Şerbetçi’ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan Cumhur Yılmaz (28), tabancayla kuyumcu dükkanına girdi.

KUYUMCUNUN ELİNİ AĞZINI BANTLADI

DHA'daki habere göre yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Yılmaz, altınları çantaya doldurmasını istedi.

Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan Yılmaz, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

REKLAM

DİYARBAKIR’DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yılmaz’ın polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır’a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Diyarbakır’da yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi.

BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Öte yandan, Cumhur Yılmaz’ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Evli ve 1 çocuk babası olan Yılmaz’ın altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi. Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.