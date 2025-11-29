Habertürk
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor: Orta saha ve hücumda yeni düzen!

        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor: Orta saha ve hücumda yeni düzen!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek. Teknik ekibin son çalışmalarda üzerinde durduğu yeni orta saha düzeni, siyah-beyazlıların oyun planına taze bir dinamizm getirmeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş'a dair son notlar ve Sergen Yalçın'ın 11 tercihi...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:13
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

        Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

        ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

        Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor.

        Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

        11 NETLEŞİYOR

        Teknik Direktör Sergen Yalçın, Orkun’un dönüşüyle birlikte, kaptana Wilfred Ndidi ile birlikte şans vermesi bekleniyor. Bu ikiliyle hem savunma direncinin artması hem de oyunun merkezde daha kontrollü yönlendirilmesi amaçlanıyor. On numara bölgesinde ise yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Cerny’nin görev alması planlanıyor.

        Kanatlarda Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın sahaya çıkması öngörülürken, hücum hattının tamamlayıcı parçası olarak El Bilal Touire’nin ileride tek forvet olarak oynaması bekleniyor. Teknik heyet, bu kurguyla topa daha fazla hükmeden, hızlı yön değiştiren ve üretkenliği artırılmış bir oyun hedefliyor.

        UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

        Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

        Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

