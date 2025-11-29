Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor: Orta saha ve hücumda yeni düzen!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

EKSİKLER Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 3 oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor. Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

REKLAM ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

11 NETLEŞİYOR Teknik Direktör Sergen Yalçın, Orkun’un dönüşüyle birlikte, kaptana Wilfred Ndidi ile birlikte şans vermesi bekleniyor. Bu ikiliyle hem savunma direncinin artması hem de oyunun merkezde daha kontrollü yönlendirilmesi amaçlanıyor. On numara bölgesinde ise yaratıcı kimliğiyle öne çıkan Cerny’nin görev alması planlanıyor.

Kanatlarda Cengiz Ünder ve Jota Silva’nın sahaya çıkması öngörülürken, hücum hattının tamamlayıcı parçası olarak El Bilal Touire’nin ileride tek forvet olarak oynaması bekleniyor. Teknik heyet, bu kurguyla topa daha fazla hükmeden, hızlı yön değiştiren ve üretkenliği artırılmış bir oyun hedefliyor. UDUOKHAI CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.