        Haberler Ekonomi Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede" - Enerji Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğalgazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilecek kapasiteye ulaştığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:24 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:24
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Türkiye'nin LNG altyapısının, tüketimin zirveye çıktığı en sert kış günlerinde dahi hane gaz talebinin tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

        Bayraktar, yerli üretimin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarının çeşitlendirilmesiyle enerji arz güvenliğinin güçlendiğini ifade etti.

        Türkiye'nin ikisi kara terminali, üçü Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere, toplam 5 LNG tesisi bulunduğunu belirten Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadesini kullandı.

        Bayraktar, günlük doğal gaz ihtiyacının tüketimin en yüksek olduğu günlerde ortalama 330 milyon metreküp seviyesine çıktığını anımsatarak "Bugün itibarıyla Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi. LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" değerlendirmesini yaptı.

        Gazlaştırma kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısının 14'e yükseltildiğini vurgulayan Bayraktar, böylece Türkiye’nin toplam günlük gaz giriş kapasitesinin 495 milyon metreküpe ulaştığını kaydetti.

        LNG TEDARİK KOLAYLIĞI SUNUYOR

        Doğalgazın sıvılaştırılması işlemi, uluslararası ticarette gazın hacmini küçültmek ve kolay taşınabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Sıvılaştırma işleminde doğal gaz, soğutularak sıvı hale getiriliyor ve gazın hacmi yaklaşık 600 kat küçülüyor.

        Sahip olduğu LNG tesisleri ve FSRU ünitelerinde sıvı doğalgazı yeniden gazlaştırabilen Türkiye, bu kabiliyeti sayesinde dünyanın her yerinden LNG alma imkanına sahip oluyor ve maliyet açısından avantaj elde ediyor.

