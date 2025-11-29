Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, Türkiye'nin LNG altyapısının, tüketimin zirveye çıktığı en sert kış günlerinde dahi hane gaz talebinin tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Bayraktar, yerli üretimin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarının çeşitlendirilmesiyle enerji arz güvenliğinin güçlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin ikisi kara terminali, üçü Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere, toplam 5 LNG tesisi bulunduğunu belirten Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadesini kullandı.

REKLAM

Bayraktar, günlük doğal gaz ihtiyacının tüketimin en yüksek olduğu günlerde ortalama 330 milyon metreküp seviyesine çıktığını anımsatarak "Bugün itibarıyla Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi. LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" değerlendirmesini yaptı.