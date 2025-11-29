Manisa'da yürek yakan kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi.

TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI

DHA'daki habere göre Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal (24) yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut (34) şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DİĞER POLİS TEDAVİYE ALINDI

Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

İKİ HAFTA HAYATA TUTUNABİLDİ

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.