        Yürek yakan haber: İkinci trafik polisi de şehit oldu | SON DAKİKA HABERİ

        Ekip aracı TIR'a çarpmıştı! 14 gün sonra 2. şehit haberi geldi!

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden 34 yaşındaki Ali Barut'un şehit olduğu kazada yaralanan sürücü trafik polisi 24 yaşındaki Hatice Ünal da tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından acı olayı paylaşarak taziyede bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:59
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Manisa'da yürek yakan kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi.

        TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI

        DHA'daki habere göre Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal (24) yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

        Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut (34) şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DİĞER POLİS TEDAVİYE ALINDI

        Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

        KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

        İKİ HAFTA HAYATA TUTUNABİLDİ

        Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek şu paylaşımda bulundu:

        "Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Hatice Ünal evladımız; 15.11.2025 günü resmi aracının park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 29.11.2025 günü şehit olmuştur.

        Aynı kazada ekip arkadaşı Polis Memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun."

