Bolu'da kompresörle hava verilen işçinin kalın bağırsağı patladı
Bolu'da bir santralde çalışan 4 işçi, 'şaka' yapmak için arkadaşının makatına kompresörle hava bastı. İşçinin kalın bağırsağı patladı.
Bolu’nun Göynük ilçesinde kompresörle hava basılan işçinin kalın bağırsağı patladı.
İddiaya göre, ilçede bulunan bir santralde çalışan 4 işçi, Ö.K’nin makatından kompresörle hava verdi. Olay sonrası işçi fenalaştı.
İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahale sonrası işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kalın bağırsağının patladığı belirlenen ve acil ameliyata alınan Ö.K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından karakola götürülen 4 işçiden biri gözaltına alındı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.