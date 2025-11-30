Habertürk
        Haberler Dünya Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo İstanbul’da | Dış Haberler

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo İstanbul’da

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk resmi yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Türkiye'deki temaslarını son gününde sürdürüyor. Papa, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. İstanbul'da temaslarda bulunan Papa, buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde temaslarında sürdürüyor.

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Ermeni Apostolik Katedrali'ne geldi. Papa 14. Leo, bugün İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

        AHMET MİNGUZZİ'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü.

        Papa 14. Leo, Harbiye'deki Vatikan Temsilciliği'nde Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Andrea Minguzzi, bugün Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadığını, kendisinden oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesi için kutsama istediğini söyledi.

        Ahmet Minguzzi'nin hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesinin en büyük dileği olduğunu belirten baba Minguzzi, yaptıkları her eylemin insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi ve yürüttükleri kardeşlik misyonu için Papa'dan dua etmesini rica ettiğini belirtti.

        Papa 14. Leo'ya, Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da "kardeşliğin meleği" olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettiğini kaydeden Minguzzi, kendisini kabul ettiği, huzuruna aldığı ve hayatının en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya teşekkürlerini iletti.

        3 GÜNLÜK TÜRKİYE PROGRAMI

        27 Kasım günü Türkiye'ye gelen Papa, ilk olarak Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Daha sonra İstanbul'a dönen Papa'nın 28 Kasım günü ilk durağı Şişli Harbiye'deki Saint Esprit (Kutsal Ruh) Katedrali oldu. Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradan Fransız Fakirhanesi'ne geçti.

        Papa, 28 Kasım günü öğleden sonra Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Papa 14. Leo, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsilinin 1700. yıl dönümü törenine katıldı. Törende Fener Rum Patriği Bartholomeos da yer aldı.

        İznik'te ayinin ardından İstanbul'a gelen Papa, dün de İstanbul'da temaslarını sürdürdü. 29 Kasım sabahı Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Papa, daha sonra Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

        Aya Yorgi Kilisesindeki dua etkinliğine katılan Papa, Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ni de ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Papa, dün akşam Volkswagen Arena'da düzenlenen kutsal ayine katıldı.

        Papa ziyaretinin son gününde İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak. Papa'nın Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle özel bir görüşme yapması bekleniyor.

        Bu görüşmelerin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

