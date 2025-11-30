Habertürk
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!

        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!

        Hong Kong'da yaklaşık iki bin daireli sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. 79 kişinin tedavisi sürerken yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 gün boyunca sürdü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 13:07 Güncelleme: 30.11.2025 - 13:07
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesindeki 8 apartmanlı bir sitede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

        Yaklaşık iki bin daireli sitede çıkan yangında yaralı olanların sayısının ise 79 olduğu açıklandı.

        Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 gün boyunca devam etti.

        İtfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, naaşı teşhis edilemeyenler ve kayıplar dahil 200 kişinin durumu belirsizliğini koruyor.

        3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

        Yangında hayatını kaybedenler için dün 3 gün yas ilan edildi.

        Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve yerel hükümet yetkilileri, sabah saatlerinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirildi.

        Yangında hayatını kaybedenleri anmak için şehrin 18 ilçesinde, vatandaşların gün boyu hislerini ve baş sağlığı dileklerini yazabileceği taziye defterleri açıldı.

        Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong temsilciliği ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kışla ve tesislerinde anma törenleri yapıldı.

        TAİ PO YANGINI

        Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

        Yangın acil durumu için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa en yüksek düzey olan 5. seviye alarm verilmişti.

        Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

        Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

        Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da binadaki tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

