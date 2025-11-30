Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesindeki 8 apartmanlı bir sitede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi.

Yaklaşık iki bin daireli sitede çıkan yangında yaralı olanların sayısının ise 79 olduğu açıklandı.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 gün boyunca devam etti.

İtfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, naaşı teşhis edilemeyenler ve kayıplar dahil 200 kişinin durumu belirsizliğini koruyor.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangında hayatını kaybedenler için dün 3 gün yas ilan edildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve yerel hükümet yetkilileri, sabah saatlerinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirildi.

Yangında hayatını kaybedenleri anmak için şehrin 18 ilçesinde, vatandaşların gün boyu hislerini ve baş sağlığı dileklerini yazabileceği taziye defterleri açıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong temsilciliği ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kışla ve tesislerinde anma törenleri yapıldı.