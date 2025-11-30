Habertürk
        Tuzla'da otomobil gişelere saplandı: Asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Tuzla'da otomobil gişelere saplandı: Sürücü öldü

        Tuzla'da Orhanlı gişeleri İstanbul istikametinde meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 07:17 Güncelleme: 30.11.2025 - 07:49
        Edinilen bilgiye göre otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta yangın çıktı.

        Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.

        Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Aracın kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

        SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 27 YAŞINDA ASİSTAN DOKTOR

        Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

        Edinilen bilgiye göre Savran’ın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #tuzla
        #Son dakika haberler
