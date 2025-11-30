Edinilen bilgiye göre otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, araçta yangın çıktı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından gişelerde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Aracın kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ: 27 YAŞINDA ASİSTAN DOKTOR

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

