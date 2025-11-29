Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1333 oy ile yeniden genel başkan seçildi
Giriş: 29.11.2025 - 17:52 Güncelleme: 29.11.2025 - 18:03
CHP Kurultayı’nda yapılan genel başkanlık seçiminde Özgür Özel, 1333 oyla yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda kayıtlı 1385 delegeden 1357’si sandığa gitti. Oyların 1333’ü geçerli, 24’ü geçersiz sayıldı. Katılım oranı yaklaşık yüzde 98 olarak gerçekleşti. Özel, geçerli oyların tamamını alarak görevini sürdürmeye hak kazandı.
Ayrıntılar gelecek...
