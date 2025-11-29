İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu! İzmir Körfezi'nde denizin rengi değişti

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Belediye ekipleri, yağışın ardından önlem aldı. Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

"BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI"

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Karaburun'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Çeşme'de de ekipler, gece boyunca su tahliyesi için çalışma yaptı.

Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe, Karaburun oldu. İlçeye metrekarede 154,5 kilogram yağmur yağdı. Karaburun'u metrekarede 126 kilogram ile Çeşme, 122,8 kilogram ile Foça ve 95,6 ile Dikili takip etti.

REKLAM "İZMİR KÖRFEZİ'NİN BAZI BÖLÜMLERİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ" İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri de kahverengiye büründü. Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi drone ile görüntülendi. "ASFALT YOLLARDA ÇUKURLAR OLUŞTU" Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren sağanak, bazı ilçelerde su taşkınlarına yol açtı. Yağışın en yoğun hissedildiği Karaburun'da, Badembükü mevkisinde zemini yumuşayan asfalt yollarda çukurlar oluştu. İlçeye bağlı Küçükbahçe kırsalındaki bir kahvehanenin tamamen suyla dolduğu görüldü. Foça ilçesinde de yağış nedeniyle bazı yollar suyla kaplandı. Çeşme ilçesinde ise gece etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolu yollar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde; kafeteryaya ait bir taburenin sulara kapılıp, sürüklendiği anlar yer aldı. Öte yandan kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, kentin en yoğun yerlerinden biri olan Konak ilçesi Kordon boyunda su birikintileri oluştu. "BİTEZ VE KONACIK DERESİ TAŞMA NOKTASINA GELDİ" Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ilçede aralıklarla etkili oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere Konacık ve Bitez mahallelerinde ara sokaklarda su birikintileri meydana geldi ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.