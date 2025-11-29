Eski gelinini öldürüp tıraş olup teslim olmuştu! Cezaevinde intihar etti

Olayın ardından dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin, köy merkezinde berbere gidip, "Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım" deyip, tıraştan sonra yoldan geçen bir jandarma ekibine teslim oldu.
Öte yandan, 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün ölen babasından kendisine bağlanan maaşını almak için boşandığı ancak, eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği öne sürüldü. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada tutuklu bulunan Derin, kendini asarak intihar etti. Derin’in intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.