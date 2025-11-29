Habertürk
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"

        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"

        ABD Başkanı Donald Trump, gün içerisinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını işaret etmişti. Venezuela hükümeti "Hava sahası egemenliğimizi etkilemeye yönelik sömürgeci tehdidi kınıyoruz." ifadeleriyle Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.11.2025 - 22:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 23:01
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        Venezuela hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi.

        Gün içerisinde, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulunan Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmişti.

        Venezuela hükümeti yaptığı açıklamada "Hava sahası egemenliğimizi etkilemeye yönelik sömürgeci tehdidi kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

        Açıklamada ayrıca "ABD Başkanı tarafından bugün sosyal medya üzerinden yayımlanan mesajı şiddetle reddediyoruz." denildi.

        Venezuela, bu tür açıklamaların uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını ve tek taraflı keyfi eylemler teşkil ettiği ifade etti.

        TRUMP'IN AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı.

        Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı.

        Paylaşımının devamında Trump, "Bu konuda dikkatiniz için teşekkür ederim." diye ekledi.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

        #Venezuela
        #trump
        #ABD
        #hava sahası
